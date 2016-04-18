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    Селезнев: «Тяжело играть, когда тебя держат два-три игрока «Ростова»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев после матча 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:1) признался, что ему было тяжело играть против защиты гостей, так как его постоянно держали несколько игроков.

    – Евгений, что не получилось у команды сегодня?

    – Забитых голов. Как и всегда, когда ты проигрываешь. Не хватает на гол больше, а в данном случае – на два.

    – Почему так получилось?

    – Что мне вам сейчас сказать? Мне нечего сказать.

    – Это психология или все-таки физика?

    – Математика. Или химия. Вы такие вопросы задаете, что мне тяжело сейчас что-то ответить. Эмоций, настроения после игры нет. Ничего конкретного вам не отвечу.

    – Показалось, что игроки «Ростова» очень внимательно разобрали вашу игру, не позволив ничего сделать.

    – Мне? Лично? Ну, я не знаю. Вам виднее. Мне было тяжело с ними играть: только я получал мяч, возле меня оказывалось минимум два игрока. Тем более, что верх у Наваса всегда тяжело выиграть. Да, я думаю они четко разобрали. Вы правильно говорите. Было очень тяжело играть – против двух или против трех сразу.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.04.2016 00:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 18 апреля 2016, 12:43

      По-моему, это называется коллективный отбор мяча.

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