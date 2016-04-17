Гацкан: «Победа в чемпионате? «Ростов» так далеко не заглядывает»

Хавбек «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями от победы над «Кубанью» (0:1) в поединке 24-го тура РФПЛ отметив, что команда не заглядывает вперед и пока не думает о возможном чемпионстве.

– Я думаю, счет по игре. У нас в первом тайме было три стопроцентных момента, которые не удалось реализовать. Во втором это сделать удалось.

– Как считаете, «Ростов» сможет выиграть чемпионат?

– Мы так далеко не смотрим. Мы будем готовиться к следующей игре с «Зенитом». Думаю, сделаем все возможное, чтобы показать ту игру, которую показываем в каждом матче.

– Насколько для вас «Кубань» выглядела предсказуемо?

– Команда выглядела хорошо, билась, но мы больше хотели, больше боролись и выиграли.

– Откуда в матче было столько борьбы?

– У нас – дерби. Все хотели выиграть, поэтому было много борьбы.