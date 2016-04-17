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    «Ростов» повторил рекорд по набранным очкам в сезоне

    «Ростов», добыв победу над «Кубанью» в поединке 24-го тура РФПЛ, повторил рекорд по набранным очкам в сезоне. Желто-синие на данный момент имеют в своем активе 48 баллов. Подобной отметки ростовчане достигали единственный раз – в сезоне-2011/12, правда тогда им для этого понадобилось 44 игры. Также в период с 1996-го по 1999-й годы клуб с берегов Дона еще четыре раза преодолевал отметку в 40 очков.

    Кроме того, стоит отметить, что сегодняшняя победа над «Кубанью» стала для «Ростова» первой за 24 года, которую ему удалось одержать на поле краснодарцев в чемпионате страны. В последний раз это случалось девятого апреля 1992-го года (2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 22:45
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 апреля 2016, 13:19

      Еще наберут 15 очков.

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 18 апреля 2016, 12:09

      Еще 3-4 очка наберут максимум.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 апреля 2016, 11:52

      после просмотров матчей с участием атлетико убедился, Ростов - сверхатакующая команда!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      Reets 18 апреля 2016, 10:04

      Молодцы Ростовчане. Очень интересная концовка у чемпионата.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 18 апреля 2016, 09:12

      .

      0
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 18 апреля 2016, 07:12

      Все же не удержать им первое место...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 18 апреля 2016, 06:09

      так держать Ростов

      2
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 18 апреля 2016, 03:09

      44 игры?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Valeron2705 18 апреля 2016, 05:16

      переходной чемп вроде когда был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Valeron2705 18 апреля 2016, 03:08

      44 игры?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 апреля 2016, 02:25

      Рада за "Ростов", надеюсь этот рекорд не последний!

      2
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