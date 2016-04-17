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    Точилин: «Кобелеву уже пора принимать какие-то меры для исправления ситуации»

    Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал результат встречи 24-го тура РФПЛ между бело-голубыми и «Крыльями Советов» (0:1).

    «Своим проигрышем «Динамо» осложнило себе задачу в турнирной таблице, потому что эта игра была не за три очка, а за шесть. Тем более у команды очень непростой календарь. За судьбу клуба становится страшно, сейчас он находится в опасности, поскольку в турнирной таблице все ближе подбирается «Уфа». Андрею Кобелеву уже пора принимать какие-то меры, чтобы исправить ситуацию.

    У «Динамо» очень большие проблемы в атаке, поэтому команде не удалось забить гол. Если бы игроки использовали свои моменты, то результат был бы другой. К сожалению, голы даются команде тяжело, но это проблемы нападающих», – сказал Точилин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 21:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +34

      15426378s 18 апреля 2016, 11:53

      а по мне , поздно пить боржоми, прямая дорога в НФЛ.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 апреля 2016, 23:39

      Можно было бы сказать что пора "пиз...ть" футболистов, но так выкладываются же в каждом матче, а забить не могут и если Погребняку ногу сломать, он от этого лучше играть не будет ))

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