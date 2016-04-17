Конте рассчитывает приобрести в «Челси» Паредеса

Будущий главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает подыскивать варианты усиления для своего нового клуба. Итальянский специалист рассматривает кандидатуру хавбека «Ромы» Леандро Паредеса. Нынешний сезон 21-летний аргентинец проводит на правах аренды в «Эмполи». Интерес к игроку также проявляет «Ливерпуль».

Сообщается, что судьба Паредеса в римском клубе будет решаться после его возвращения с Олимпийских игр в Бразилии. Сам полузащитник не намерен покидать «джаллоросси», однако римский клуб может принять предложение «Челси», если оно удовлетворит руководство.

В нынешнем сезоне Паредес принял участие в 29-и играх Серии А, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.