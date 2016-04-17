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  • Парфенов: «Купите Аленичеву в «Спартак» нужных игроков – потом спрашивайте про результат»

Парфенов: «Купите Аленичеву в «Спартак» нужных игроков – потом спрашивайте про результат»

17 апреля 2016, 20:09
14

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о перспективах на посту наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева, а также высказался насчет возможного прихода в клуб рулевого «Ростова» Курбана Бердыева.

– Что вы думаете по поводу непрекращающихся разговоров о том, что Федун хочет пригласить в «Спартак» Курбана Бердыева?

– Разговоры вокруг тренерского штаба «Спартака», мне кажется, будут всегда, каким бы он ни был. Насколько я знаю из общения с Аленичевым и Титовым, с которыми постоянно на связи, они уже не обращают на это внимания. Хотя такие разговоры меня не удивляют.

Бердыев наверху, он показывает результат. Но я не думаю, что он возглавит «Спартак». Если он придет в клуб, он все равно попросит купить ему игроков. И что же получается – под Аленичева не покупают игроков, а под Бердыева купят? Это будет странно. Тогда надо под Аленичева купить тех игроков, которых он хочет, а потом спрашивать о результате.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Парфенов Дмитрий
Комментарии (14)
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1cent
1460914423
судя по вою на безграничных просторах нужный это Бердыев , но х.й вам мясо
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СЛАВА 81
1460916959
Аленичев сам подбирал этих игроков. И с него надо спрашивать.
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Диктор
1460918973
Хорошие слова-Аленичевым куплен один Мельгарьехо -но один в поле не воин-там кроме Бокетти всю защиту менять надо.
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Ainul
1460919570
Купите Аленичеву Месси, Роналду, Ибрагимовича, всю оборону Атлетико (Мадрид) и тогда он покажет результат, да? А как же работает Раньери с , мягко говоря, не самыми "звездными" игроками и добивается результата и не в нашей "сонной" лиге, а в АПЛ? Так, может, проблема не в игроках, а в том, как правильно поставлена перед ними задача на каждый матч и как используются их лучшие качества. Где тактика и стратегия у уважаемого мною Дмитрия Аленичева?
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slavа0508
1460923509
Странно Карпина за вторые и третье место все хаили и состав у него был практически такой же по силе,,,а сдесь все в один голос кричат дайте Диме пороботать ещё год,,,,Сейчас не Советские времена когда команду строили по несколько лет,тогда это было актуально так как все игроки были свои и купить легов невозможно было,готовили молодёж,
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vgarakh
1460975303
Ну купите! А где гарантия? Где рисунок игры? Где тактика? Что спартак показывал в игре с Амкаром, Ростовом, Зенитом, Кубанью? Обычная заурядная команда, хотя с хорошим подбором игроков.
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