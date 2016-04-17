Парфенов: «Купите Аленичеву в «Спартак» нужных игроков – потом спрашивайте про результат»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился мнением о перспективах на посту наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева, а также высказался насчет возможного прихода в клуб рулевого «Ростова» Курбана Бердыева.

– Что вы думаете по поводу непрекращающихся разговоров о том, что Федун хочет пригласить в «Спартак» Курбана Бердыева?

– Разговоры вокруг тренерского штаба «Спартака», мне кажется, будут всегда, каким бы он ни был. Насколько я знаю из общения с Аленичевым и Титовым, с которыми постоянно на связи, они уже не обращают на это внимания. Хотя такие разговоры меня не удивляют.

Бердыев наверху, он показывает результат. Но я не думаю, что он возглавит «Спартак». Если он придет в клуб, он все равно попросит купить ему игроков. И что же получается – под Аленичева не покупают игроков, а под Бердыева купят? Это будет странно. Тогда надо под Аленичева купить тех игроков, которых он хочет, а потом спрашивать о результате.