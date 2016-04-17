Кобелев: «Весь год «Динамо» не может забить из выгодных положений»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 0:1 уступили «Крыльям Советов».

«Провели хороший матч, но до образцовой игры нам далеко. Сегодня сработало главное футбольное правило: «Не забиваешь ты – забивают тебе». Пропущенный гол – стечение обстоятельств. В раздевалке сейчас тишина. Ребята играли с желанием, но, к сожалению, весь год мы не можем забить из выгодных положений. Отсюда накапливается эмоциональный груз», – сказал Кобелев в эфире телеканала «Наш Футбол».