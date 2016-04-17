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    Олег Иванов: «Болельщики «Терека» даже на оскорбления никогда не переходили»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился своим мнением об инциденте, произошедшем в Грозном после матча 24-го тура российской Премьер-лиги между его командой и «Краснодаром». В тренера «быков» Олега Кононова во время послематчевого интервью с трибун начали бросать посторонние предметы. Напомним, что «Терек» уступил со счетом 0:1.

    «Честно говоря, не могу представить, чтобы в Грозном случился такой инцидент. Я удивлен. За то время, что здесь играю, никогда не было ничего подобного. Да, могут свистеть, в пределах дозволенного выражать эмоции. Но даже на оскорбления наши болельщики никогда не переходили.

    То, что виновные не будут больше посещать спортивные мероприятия, я считаю правильным. Все-таки это не война, а всего лишь игра, на время которой нужно забывать о вражде. Даже если футбол не совсем доставляет удовольствие», – сказал Иванов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.04.2016 16:56
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