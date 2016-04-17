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    Газзаев: «Уровень игроков «Спартака» оставляет желать лучшего»

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

    – Можно с такой защитой, как у «Спартака», бороться за медали?

    – Тяжело бороться. Уровень игроков оставляет желать лучшего. По крайней мере, если мы рассуждаем именно о высоких местах в таблице РФПЛ. Чтобы конкурировать с «Зенитом» и ЦСКА, «Спартаку» нужно приобрести минимум пять игроков уровня Квинси Промеса. В том числе, разумеется, в оборону.

    Тогда «Спартак» сможет рассчитывать на что-то серьезное. А сейчас красно-белые почти в каждом матче пропускают. Говорить об амбициях можно сколько угодно, но их подтверждения на поле мы не видим.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.04.2016 15:30
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