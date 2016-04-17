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    Таранов: «Динамо» сейчас находится не в лучшей форме, «Крылья» знают об этом»

    Защитник самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал о своих ожиданиях от предстоящей игры против московского «Динамо» в 24 туре российской Премьер-лиги.

    «Для нас сейчас каждая игра и каждое очко на вес золота, поэтому мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы выиграть. Знаем, что «Динамо» сейчас находится не в лучшей форме, но на это особо не нужно обращать внимания. Мы будем больше внимания уделять своей игре, отталкиваться от нее. И, конечно, будем стараться играть на победу», – отметил Таранов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    17.04.2016 14:08
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 17 апреля 2016, 19:50

      О, боже! Неужели началось? ;о)

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    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 17 апреля 2016, 14:45

      А Крылья забыли, когда они были в лучшей форме. Надеюсь, хоть на ничью. Когда же у них стабильная игра начнётся??!!

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