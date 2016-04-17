Пато выразил желание остаться в «Челси»

Нападающий «Челси» Алешандре Пато, права на которого принадлежат бразильскому «Коринтиансу», намерен остаться в лондонском клубе.

«Во время тренировок я представляю, будто сейчас идет матч. Никогда не сдавался и всегда тщательно проделывал свою работу.

Когда Хиддинк предоставил мне шанс, я был очень рад. Когда я забил гол, с моих плеч упал груз. Чтобы показать в полной мере то, на что я способен, мне нужно провести больше матчей. Я хочу остаться в Европе и выступать за «Челси». Это моя цель», – заявил Пато.