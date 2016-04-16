Пеллегрини: «Я хотел мести за матч Кубка, в котором «Челси» разбил нашу молодежь»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениям после матча 34-го тура АПЛ против «Челси» (3:0).

«Я доволен командой, она играла хорошо как в атаке, так и в защите. Когда все игроки здоровы и играют вместе, это совсем другое дело.

Перед игрой я знал, что будет нелегко, но хотел мести за матч Кубка Англии, в котором мы выставили молодых игроков, и «Челси» разбил нас.

Это важные три очка, и мы хотим финишировать настолько высоко, насколько это возможно», – сказал Пеллегрини.