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  • Пеллегрини: «Я хотел мести за матч Кубка, в котором «Челси» разбил нашу молодежь»

Пеллегрини: «Я хотел мести за матч Кубка, в котором «Челси» разбил нашу молодежь»

16 апреля 2016, 22:02
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился впечатлениям после матча 34-го тура АПЛ против «Челси» (3:0).

«Я доволен командой, она играла хорошо как в атаке, так и в защите. Когда все игроки здоровы и играют вместе, это совсем другое дело.

Перед игрой я знал, что будет нелегко, но хотел мести за матч Кубка Англии, в котором мы выставили молодых игроков, и «Челси» разбил нас.

Это важные три очка, и мы хотим финишировать настолько высоко, насколько это возможно», – сказал Пеллегрини.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити Пеллегрини Мануэль
Комментарии (1)
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samara94
1460835856
старый дебил,от Мидлсбро 0:8 ещё вспомнил бы
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