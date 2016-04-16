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    Черевченко: «С такими командами, как ЦСКА, получается играть лучше, чем с «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко подвел итог матча 24-го тура РФПЛ, в котором его подопечные сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

    – 60 минут играли нормально. Но все время обороняться тяжело. Особенно в конце – нагрузка, давление. Единственная проблема – мало цеплялись за мяч впереди. А так, к ребятам вопросов нет.

    – Какая цель команды на оставшуюся часть сезона?

    – Ставим задачу на каждую последующую игру.

    – С чем связываете панические концовки обоих таймов?

    – Сказывается волнение. Еще раз повторю, что мы слабо цепляемся за мяч впереди. Могли бы сыграть лучше в этом плане.

    – Почему с «Крыльями Советов» не получилось сыграть так же активно? Пока не получается так играть всегда?

    – Многое зависит от соперника. Самара оборонялась в семь-восемь человек. С такими командами, как ЦСКА, играем лучше. И настрой здесь влияет. Хотя в Самаре было еще и тяжеловатое поле.

    – Как вам Хенти?

    – Нормально. Но все равно скажу, что ему есть в чем прибавлять. Главное, что желание огромное, старается.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 19:31
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