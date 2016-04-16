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    Пятницкий: «Спартак» зацепится за очки в игре с «Зенитом»

    Экс-полузащитник «Спартака» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от матча 24-го тура РФПЛ с «Зенитом».

    «Соглашусь со специалистами, которые отдают предпочтение «Зениту». «Зенит» почувствовал запах жареного, чемпионский титул недалеко, у них появилась дополнительная мотивация, тем более раздражитель хороший – «Спартак», который они давно не могут обыграть.

    По качеству игры «Зенит» выглядит лучше, в плане командной игры – тоже. Но я считаю, что «Спартак» не проиграет», – приводит «Р-Спорт» слова Пятницкого.

    Поединок «Зенит» – «Спартак» начнется в 19:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи в Санкт-Петербурге.

    Источник: Р-Спорт

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    16.04.2016 16:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12319

      Вомбат 16 апреля 2016, 17:09

      Спартак может не проиграть, если правильно сыграет, но в сегодняшнюю победу Спартака над Зенитом как-то не верится.

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