Попов: «От поддержки болельщиков «Спартака» по телу дрожь идет»

Хавбек «Спартака» Ивелин Попов признался, что принял правильное решение, перейдя в столичный клуб летом прошлого года. Также по словам болгарина, он никогда ранее не встречал подобных болельщиков.

«Доволен ли переходом в «Спартак»? Конечно. Большой клуб. Фанаты поражают. Меня как-то заменили, я досматривал матч со скамейки. И трибуны так поддерживали, что дрожь была, хотелось обратно на поле. Никогда и нигде не видел, чтобы так болели.

Доволен ли собой? Поставлю оценку три с плюсом. Мог бы хуже. Мог бы лучше», – сказал Попов.