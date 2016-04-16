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  • Ярцев: «Я в Аленичеве не сомневаюсь, ему нужно дать минимум год»

Ярцев: «Я в Аленичеве не сомневаюсь, ему нужно дать минимум год»

16 апреля 2016, 13:41
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Экс-главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев выразил мнение, что нынешнему наставнику красно-белых Дмитрию Аленичеву стоит дать как минимум год для построения боеспособного коллектива. Также он отметил, что слухи, витающие в прессе о возможной смене тренера руководством столичного клуба, негативно сказываются на атмосфере в команде.

«Такие слухи и сплетни никогда не поднимали настроения в команде и ничего, кроме вреда, ей не приносили. Неужели непонятно, что за полгода выстроить коллектив и поставить ему игру невозможно. А если еще ты постоянно слышишь, что тренер то не может, на это неспособен, то делать дело приходится в обстановке постоянного напряжения. Тем более что Дима на таком уровне еще не работал. Конечно, как и везде, последнее слово в этом вопросе за Леонидом Арнольдовичем Федуном. Но лично я в Аленичеве не сомневаюсь. И как минимум год ему обязательно надо дать поработать», – сказал Ярцев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ярцев Георгий Аленичев Дмитрий
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