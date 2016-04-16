Миранда: «Месси и Роналду столкнулись бы с трудностями в Италии»

Защитник «Интера» Жоао Миранда сравнил итальянский и испанский чемпионаты. Напомним, что футболист до перехода в итальянский клуб бразилец выступал за «Атлетико».

«В Италии выигрывать гораздо сложнее. В Испании ты знаешь, что у твоей команды почти наверняка будет победа, если играешь за топ-клуб. Чем больше итальянцев в команде соперника, тем труднее победить, так как итальянцы хороши в плане тактики. Роналду и Месси могут штамповать голы где угодно, но в Италии им пришлось бы труднее, чем в Испании», — сказал Миранда в интервью Globoesporte.