Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ярцев: «Сейчас «Спартаку» нет смысла рассматривать кандидатуру Бердыева»

Ярцев: «Сейчас «Спартаку» нет смысла рассматривать кандидатуру Бердыева»

16 апреля 2016, 08:36
4

Заслуженный тренер России Георгий Ярцев не считает правильным обсуждать кандидатуру Курбана Бердыева на должность наставника «Спартака», которую ныне занимает Дмитрий Аленичев.

«Это не слишком этично делать, пока место главного тренера «Спартака» еще не освободилось. Думаю, подобные разговоры неприятны и самому Курбану Бекиевичу – очень воспитанному и порядочному человеку. Во-вторых, не вижу нужды обсуждать уровень его профессионализма. Своими результатами в «Рубине» он все уже доказал. И сегодняшний «Ростов» – лишнее тому подтверждение.

Правда, здесь по сравнению с Аленичевым у него есть весьма существенное преимущество – в команде выступает почти половина тех, кто был у него в Казани: Навас, Нобоа, Азмун, Гацкан, Бухаров. Они знают требования своего тренера, его построение игры. А Дмитрий Анатольевич приходил в совершенно чужой для него «Спартак», куда, кроме Зе Луиша и Мельгарехо, футболистов подбирали его предшественники. Поэтому не вижу смысла разбирать достоинства и недостатки Бердыева при живом Аленичеве», — сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Бердыев Курбан Ярцев Георгий Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
drago922
1460785446
прав
Ответить
никорос
1460785583
все по делу
Ответить
maior-60
1460786732
Согласен. Чувства такта многим не хватает.
Ответить
meiram
1460786995
Очень мудрое и логичное решение!
Ответить
Главные новости
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
11:38
Червиченко – о Семаке: «Человек засиделся, «Зенит» превращается в болото»
11:26
2
Мусаев сказал, будут ли у «Краснодара» еще новички летом
10:59
Семак рассказал, как «Зенит» пытался переломить ход матча с «Родиной»
10:47
3
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
2
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Все новости
Все новости
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
11:15
Ву: «Даку тащил «Рубин» чуть ли не в одиночку»
10:36
1
ЦСКА и «Динамо» заинтересованы в вингере сборной Уругвая
10:20
2
Дзюба: «Готов завершить карьеру»
09:52
5
В Турции сообщили о выходе «Галатасарая» из переговоров по Батракову
09:39
5
Семак проанализировал поражение от «Родины»
09:28
8
Гладилин – о Батракове: «Локо» уже потерял все шансы на титул, «Галатасарай» круче»
09:09
2
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
1
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
3
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
4
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
11
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
19
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
15
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
3
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
7
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
6
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
14
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
11
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
7
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
5
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+