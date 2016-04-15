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    Мустафин: «После ЦСКА тяжело было привести ребят в чувство»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин после матча 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:1) рассказал о том, как сказалось на состоянии игроков поражение в 23-м туре от ЦСКА со счетом 1:7.

    «После ЦСКА тяжело было привести ребят в чувство. Но нам это удалось, равнодушных на поле не было. Вот победу добыть не удалось. Пропустили гол, пришлось вносить коррективы, второй тайм провели на должном уровне», – сказал Мустафин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2016 23:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 апреля 2016, 00:33

      Ничья пока тоже не плохо, хотя бы побороться за переходные матчи время ещё есть

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