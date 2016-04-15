Мустафин: «После ЦСКА тяжело было привести ребят в чувство»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин после матча 24-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:1) рассказал о том, как сказалось на состоянии игроков поражение в 23-м туре от ЦСКА со счетом 1:7.

«После ЦСКА тяжело было привести ребят в чувство. Но нам это удалось, равнодушных на поле не было. Вот победу добыть не удалось. Пропустили гол, пришлось вносить коррективы, второй тайм провели на должном уровне», – сказал Мустафин.