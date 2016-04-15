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    Тошич: «Надеюсь, у Головина будет хорошая карьера»

    Полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич уверен, что его одноклубника и игрока сборной России Александра Головина ждет большое будущее.

    «Как я заметил, Головин – единственный футболист за несколько лет из нашего дубля, который начал играть за основную команду. У меня очень хорошее мнение об этом игроке. Я надеюсь и желаю ему, чтоб он играл не только в России, но и за границей, в Европе, потому что он очень хороший футболист и к тому же еще молодой. Я верю в него и надеюсь, что у него будет хорошая карьера», – заявил Тошич.

    Дебют Головина за основной состав ЦСКА состоялся в марте 2015 года. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей в составе армейцев во всех турнирах и забил один гол. В июне хавбек, которому в мае исполнится 20 лет, дебютировал за сборную России и с тех пор провел 3 матча, забив 2 мяча.

    Источник: Р-Спорт

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    15.04.2016 07:40
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