Проничев: «Динамо» не видит оснований для увольнения Кобелева»

Председатель общества «Динамо», член совета директоров бело-голубых Владимир Проничев высказался относительно слухов о возможной отставке главного тренера москвичей Андрея Кобелева.

«Не допускаем увольнение тренера ради встряски команды. Нет таких обстоятельств, которые бы нас подтолкнули к такому решению. Он достаточно мотивирован. Он понимает, что делает. Он добивался в свое время результатов, причем очень хороших. Он с клубом выигрывал бронзу в 2008 году. Я не вижу оснований для его увольнения», – заявил Проничев.

«Динамо» после 23 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка.