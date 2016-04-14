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  • Проничев: «Динамо» не видит оснований для увольнения Кобелева»

Проничев: «Динамо» не видит оснований для увольнения Кобелева»

14 апреля 2016, 19:21
8

Председатель общества «Динамо», член совета директоров бело-голубых Владимир Проничев высказался относительно слухов о возможной отставке главного тренера москвичей Андрея Кобелева.

«Не допускаем увольнение тренера ради встряски команды. Нет таких обстоятельств, которые бы нас подтолкнули к такому решению. Он достаточно мотивирован. Он понимает, что делает. Он добивался в свое время результатов, причем очень хороших. Он с клубом выигрывал бронзу в 2008 году. Я не вижу оснований для его увольнения», – заявил Проничев.

«Динамо» после 23 туров занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своем активе 24 очка.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Кобелев Андрей
Комментарии (8)
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MaxBet5555
1460656184
А основания для увольнения Черчесова они видели...хм)))))какой же странный этот русский футбол...Ну распродайте вы команду ввиду сокращения финансирования и новой политики развития клуба, но тренера оставьте...нет же надо было расторгнуть контракт с Черчесовым(на мой взгляд он - следующий кандидат на пост главного в сборную из всех наших тренеров), а теперь не знать что делать с Кобелевым)))бред))где логика)))
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glumm
1460667664
сам уйдет
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игорь.
1460673604
значит в следующем сезоне будем играть в фнл,игрок андрюша был хороший,тренер никакой.
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APchelov
1460709420
Похоже, основанием для увольнения послужит вылет из ФНЛ в следующем году
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o33uk
1460723053
Комментарий удален.
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o33uk
1460724285
Во общем-то понятно почему он так говорит Проничев и Соловьёв наверно лоббировали увольнение Саламыча и назначение тренеришки, уволить его щас значит расписаться в своей недальновидности и признаться в том что все эти бла бла про курс на молодёжь и тд. были взяты с потолка, поэтому имеем то что имеем. Уволить АНК не могут по вышеизложенным причинам очевидный выход что б он сам ушёл но этот пёс будет хвататься до конца т.к. это его последний шанс в профессии жаль только что на дно он идёт вместе с командой из-за своих непонятных амбиций.
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