Марселино: «Спарта» – очень эффективная команда»

Главный тренер «Вильярреала» Марселино выбирает из двух вариантов построения игры на ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы против «Спарты».

«К этому матчу можно подходить двумя путями. Один – правильный, другой – неправильный. С нашей стороны будет ошибкой готовиться к этому поединку с мыслями, что мы были намного лучше дома, создали много моментов и могли выиграть намного крупнее.

Другой путь – воспринимать все так, как оно есть на самом деле. Мы смогли выиграть только со счетом 2:1, поэтому ответный матч будет очень трудным. «Спарта» показала, что это очень эффективная команда. Мы должны постараться свести к минимуму моменты у наших ворот и самим действовать очень агрессивно и целеустремленно», – сказала Марселино.

Первый матч между командами закончился со счетом 2:1 в пользу «Вильярреала». Ответная встреча состоится в Праге в четверг, 14 апреля, в 22:05 по московскому времени.