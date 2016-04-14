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    Родолфо и Иванов готовы сыграть с «Краснодаром»

    Защитник «Терека» Родолфо и полузащитник Олег Иванов могут сыграть в матче 24-го утра российской Премьер-лиги против «Краснодара».

    «Родолфо восстанавливается после травмы с «Анжи», ожидаем, что сегодня он вернется к тренировкам. У Иванова была температура, но он уже готовится к «Краснодару». В общую группу вчера вернулся Адилсон. А вот Мирзов и Уциев, хоть и тренируются со всеми, вряд ли сыграют в субботу», – рассказал пресс-атташе «Терека» Казбек Хаджиев.

    Матч «Терека» с «Краснодаром» состоится в субботу, 16 апреля, в 14:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 15:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 14 апреля 2016, 21:05

      Удачи нашему "Краснодару"!!!!!!!!!!!!!!!!!

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