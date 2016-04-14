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Деменко: «Трио Шатов-Данни-Халк – лучшее в России»

14 апреля 2016, 09:24
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Бывший игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура чемпионата России между своими бывшими клубами.

– Преимущество «Зенита» в игроках. Созидательное трио Данни-Халк-Шатов считаю сейчас в России сильнейшим. По креативности и техническому мастерству каждый из них мастер топ-уровня. В «Спартаке» же к ним причислю только Промеса. Лишь он один способен самостоятельно сделать результат, если что-то не так пойдет у команды. По сравнению с «Зенитом» этого мало.

– Допускаете, что на «Петровском» Аленичев, приверженец атакующего футбола, сыграет с акцентом на оборону?

– Это возможно. Турнирные задачи заставляют иногда тренеров отходить от своих принципов. Тем более сейчас, когда победа в очной встрече позволит конкуренту «убежать» безнадежно далеко от «Спартака». Вспомните, как выиграл в Питере «Краснодар». Хоть Олег Кононов тоже сторонник открытого, комбинационного футбола, но ради результата с сильным соперником привычную игру «Краснодара» тогда изменил. «Быки» действовали плотно, держали сзади много игроков, атаковали малыми группами. Допускаю, что похожим образом попробует сыграть и «Спартак».

– На чьей стороне будут в субботу ваши симпатии?

– Меня перед этой дилеммой часто ставят болельщики и вы, журналисты. Кто ближе – «Зенит» или «Спартак»? «Зенит» или «Кубань»? «Кубань» или «Краснодар»? Но для меня все бывшие команды одинаково памятны и дороги. С болельщиками каждой сохраняются теплые отношения. Потому в субботу просто пожелаю соперникам хорошего футбола и буду получать от него удовольствие. У меня даже зенитовская и спартаковская медали рядом лежат», – подчеркнул Деменко.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Деменко Максим
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