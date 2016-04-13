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    «Порту» ведет переговоры о приобретении Моутинью

    «Порту» заинтересован в возвращении хавбека Жоао Моутинью. Сообщается, что первый раунд переговоров между «драконами» и «Монако» уже состоялся.

    Помешать переходу может большая зарплата футболиста, составляющая на данный момент 3,7 миллиона евро в год. «Порту» надеется, что ему удастся договориться с представителями полузащитника.

    Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Моутинью заинтересован «Зенит». В нынешнем сезоне футболист всего провел 34 матча, отметился одним голом и восемью голевыми передачами.

    Источник: A Bola

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    13.04.2016 21:57
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