Болельщики «Милана»: «Вся вина за неудачи команды лежит на Галлиани и Берлускони»

Объединение болельщиков «Милана» «Curva Sud» выступило с заявлением после увольнения с поста главного тренера Синиши Михайловича.

«Четвертый тренер понес плату не за свои ошибки. Начало было положено в день отставки Аллегри (результаты которого в новой команде говорят сами за себя), за которой последовал фарс с Зеедорфом.

После был приглашен Индзаги, а закончилось все Михайловичем, который ни в чем не виноват и всего лишь расплачивается за некомпетентные и сомнительные решения Галлиани и их одобрение Сильвио Берлускони. Крайним в итоге оказался тренер, а не те люди, которые действительно виновны.

Президент, не способный разглядеть проблемы в своей компании и, соответственно, решить их, не может быть оправдан, и несмотря на большие вложения, в этой ситуации он первый, кто несет ответственность», – говорится в заявлении на портале Curva Sud Milano.