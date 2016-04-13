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    Сердеров: «В «Анжи» все было на таком уровне, что казалось, будто мы играем за «Барселону»

    Российский нападающий Сердер Сердеров, ныне выступающий за болгарскую «Славию», рассказал об этапе карьеры в «Анжи» под руководством Гуса Хиддинка.

    «Хиддинк? Слуцкий, например, в нужный момент и напихать может, а чтобы Хиддинк на кого-то ругался, я такого не видел. Гус всегда на позитиве. Он постоянно шутил, неважно — победа или поражение. Но для русских игроков, наверное, лучше, когда тренер и напихать может. Вы же знаете наш менталитет, можем и на голову сесть.

    Вообще, в то время в «Анжи» была особенная атмосфера. Если вы сейчас спросите у кого угодно из того состава, например у Смолова или Шатова, уверен, они скажут, что это было лучшее время в их карьере. Все было на таком высоком уровне, что казалось, мы играем не за «Анжи», а за «Барселону», – отметил Сердеров.

    Источник: Известия

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    13.04.2016 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 13 апреля 2016, 23:48

      интересно было смотреть на тот анжи))..

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