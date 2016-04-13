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    Орлов подверг критике игру Боккетти

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов, подводя итоги матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Кубанью», отметил невразумительную игру в обороне защитника красно-белых Сальваторе Боккетти.

    «Я хотел бы сказать о матче «Спартак» — «Кубань», завершившемся со счетом 2:2. У главного тренера «Кубани» Ташуева нет больших лавров, но в составе его команды вышли три молодых парня, игравшие лучше спартаковских миллионеров, которые в защите. Как же два центральных защитника пропустили этого мальчишку, который протолкнул мяч? Пока Боккетти будет называться главной силой в обороне «Спартака», мы («Зенит» – прим. ред) будем спокойны», – сказал Орлов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    13.04.2016 18:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +51

      grihakr 13 апреля 2016, 22:47

      он задолбал уже все матчи зенита комментировать,ещё и сюда лезет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 13 апреля 2016, 20:25

      Гена и Тема главные троли в болтовне

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      VVK13 13 апреля 2016, 20:13

      лучше про своих миллионеров расскажи, они побогаче спартаковских, а место ниже ростова которому вообще не платят

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 13 апреля 2016, 20:12

      Ну да. Можно подумать Нету и Ломбертс лучше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2016, 19:20

      СЛОВА ИДИОТА.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      Salamоn 13 апреля 2016, 19:14

      Но Милан то брал в аренду

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 апреля 2016, 18:57

      я вот тоже все думаю почему же Боккетти считают хорошим центрдефом? очень большой процент брака в его игре...

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 апреля 2016, 18:46

      БРЕД БОЛЬНОГО НАРКОШИ

      2
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