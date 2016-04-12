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    Спортивный директор «Базеля»: «Кержаков может играть в топ-клубах»

    Спортивный директор «Базеля» Георг Хайц рассказал о том, как он относится к нападающему «Цюриха» Александру Кержакову, который является одним из лучших бомбардиров своего клуба.

    — В марте 2013 года вы признались, что ваша мечта – купить у «Зенита» Кержакова. Прошло три года, и Кержаков все-таки оказался в чемпионате Швейцарии.

    — Помню тот разговор. Кержаков по-прежнему остается очень сильным футболистом. Не удивлен, что он продолжает забивать.

    — Шесть голов в девяти матчах — неплохой результат.

    — Александр стал еще более опытным футболистом, отличная техника никуда не делась, и он по-прежнему крайне опасен в штрафной площади.

    — Кержаков по-прежнему достоин играть в топ-клубах или ему уготована роль лидера в командах уровня «Цюриха»?

    — Убежден, он может играть и в топ-клубах.

    — В июне у Александра заканчивается контракт с «Зенитом». Нет желания пригласить его в «Базель»?

    — Сейчас мы не комментируем трансферную политику. Я уверен, что с учетом его нынешней формы летом у него будет много вариантов. Для чемпионата Швейцарии Кержаков – настоящая звезда.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.04.2016 23:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 мая 2016, 09:00

      Красава

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      VITPO 13 апреля 2016, 02:14

      Может,только не хочет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 13 апреля 2016, 01:02

      Вполне может Кокорина заменить, но это уже новый тренер Зенита решит, я а был бы рад его снова видеть в Зените. Лучший бомбардир России!

      5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 13 апреля 2016, 00:43

      сТОП клубы для Кержа: Анджи, Кайрать, ну может быть сРеал

      -3
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      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 12 апреля 2016, 23:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уфффф....сколько же ему Керж заплатил за характеристику эту)))))

      -7
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