Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вилкову доверили игру «Зенита» со «Спартаком», Николаеву – матч «Локомотив» – ЦСКА

    Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 24-го тура Премьер-лиги. Так бригада Алексея Николаева отработает игру «Локомотива» и ЦСКА, а Михаил Вилков обслужил встречу «Зенита» со «Спартаком».

    Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур

    «Мордовия» – «Амкар»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    «Терек» – «Краснодар»: судья – Александр Егоров (Саранск)

    «Локомотив» – ЦСКА: судья – Алексей Николаев (Москва)

    «Зенит» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    «Уфа» – «Анжи»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

    «Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

    «Кубань» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва)

    «Урал» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва)

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      iglls73 13 апреля 2016, 11:18

      Кубань-Ростов 0:1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 апреля 2016, 10:14

      РУЧНОГО БОМЖА К БОМЖАТНИКУ ПРИСТАВИЛИ)))
      ТЕПЕРЬ НЕ ДАСТ СПАРТАКУ НИ ОДНОГО ПАСА СДЕЛАТЬ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 апреля 2016, 09:10

      Вилка? Надо было тогда сразу Карася, что б наверняка, хотя и вилка хорош, спартак с ним, почти ни когда, не выигрывает )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 13 апреля 2016, 07:58

      НАЧАЛАСЬ БОРЬБА КОШЕЛЬКОВ))))
      КТО КУПИТ, ТОТ И ЧЕМПИОН))))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 12 апреля 2016, 23:00

      Все болеем за Ростов, а значит за поражение ЦСКА и Зенита)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 12 апреля 2016, 22:55

      А чё нет визга, что судья купленный? А, ну да, ЦСКА пока не выиграл, поэтому молчат.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11