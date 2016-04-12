«Терек» планирует сохранить Семенова

«Терек» рассчитывает сохранить в команде защитника Андрея Семенова, у которого есть действующий контракт с грозненским клубом, рассчитанный до 2017 года.

«Конечно, мы хотим, чтобы Семенов продолжил играть у нас. По многим футболистам в прессе есть информация, что кто-то уходит в тот или иной клуб, но все они по-прежнему выступают за «Терек», – сказал вице-президент «Терека» Хайдар Алханов.

24-летний футболист играет за «Терек» с 2014 года, когда он также дебютировал в составе сборной России. Всего на счету Семенова в составе национальной команды – три матча.