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    Акинфеев вошел в двадцатку лучших вратарей мира

    Британское издание The Telegraph составило список 20 лучших вратарей мира. В этот рейтинг попал и российский голкипер – Игорь Акинфеев. Он располагается на 14-м месте.

    1. Мануэль Нойер (Германия, «Бавария»),

    2. Давид де Хеа (Испания, «Манчестер Юнайтед»),

    3. Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»),

    4. Маттиа Перин (Италия, «Дженоа»),

    5. Петр Чех (Чехия, «Арсенал»),

    6. Клаудио Браво (Чили, «Барселона»),

    7. Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»),

    8. Тибо Куртуа (Бельгия, «Челси»),

    9. Кевин Трапп (Германия, «Пари Сен-Жермен»),

    10. Кейлор Навас (Коста-Рика, «Реал»),

    11. Бернд Лено (Германия, «Байер»),

    12. Джо Харт (Англия, «Манчестер Сити»),

    13. Фернандо Муслера (Уругвай, «Галатасарай»),

    14. Игорь Акинфеев (Россия, ЦСКА),

    15. Самир Ханданович (Словения, «Интер»),

    16. Стефан Руффье (Франция, «Сент-Этьен»),

    17. Марк-Андре Тер Штеген (Германия, «Барселона»),

    18. Хассан Санни (Сингапур, «Арми Юнайтед»),

    19. Джек Батлэнд (Англия, «Сток Сити»),

    20. Карлос Камени (Камерун, «Малага»).

    Источник: Telegraph.co.uk

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    12.04.2016 13:29
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    Комментарии36
    ...
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 13 апреля 2016, 03:27

      Трапп не достоин этого рейтинга. Средний вратаришко, из-за которого ПСЖ немало голов пропустил.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 12 апреля 2016, 23:55

      Собрание футбольных экспертов на паблике))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 12 апреля 2016, 21:18

      Что-то странный списочек какой-то

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 12 апреля 2016, 20:39

      Вандерфеллера нету!!!!он один из лучших,он 2 после Нойера

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 12 апреля 2016, 19:45

      пора акинфееву требовать повышения зарплаты в пять раз

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 апреля 2016, 19:22

      Зависть берёт всех тех, кто болеет против ЦСКА.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > vladimir-7 12 апреля 2016, 19:46

      я не болею за цска..и меня не берет зависть...скорее жалость))

      -2
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 12 апреля 2016, 18:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если Акинфеев на 14 месте, то на 13 нужно было штангу или перекладину ставить

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 12 апреля 2016, 17:46

      в таком случае Я вхожу в список 10000 лучших игроков мира

      -3
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Barsuk52 12 апреля 2016, 19:20

      Нет, ты в списке 10000 в третьей степени.

      1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 12 апреля 2016, 16:56

      вот так вот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      LINED 12 апреля 2016, 16:54

      Ой ой ой! Как у хейтеров Акинфеева то бомбит! :D

      2
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