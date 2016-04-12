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    Ван Стее просматривал Бернардески и Сапонару

    Стала известна цель визита спортивного директора «Зенита» Хенка ван Стее на матч 32-го тура Серии А между «Эмполи» и «Фиорентиной» (2:0).

    Сообщается, что ван Стее посетил игру, чтобы понаблюдать за действиями нападающего «Фиорентины» Федерико Бернардески и полузащитника «Эмполи» Риккардо Сапонары. По информации источника, «Зенит» заинтересован в этих игроках.

    В нынешнем сезоне Бернардески сыграл за свой клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативных передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

    Что касается Сапонары, то в 28 встречах сезона он отметился пятью мячами и восемью результативными передачами. Его стоимость также составляет 15 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    12.04.2016 01:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 12 апреля 2016, 13:22

      В первой статье было что он там просматривает Калинича,Иличича и Зелински,сейчас уже он там просматривал Сапонару и Бернардески. Админы,вы бы вообще ничего не писали или брали из достоверных источников, а то метаются от утки к утки, а на деле хрень какая то получается. Может мужик просто поехал матч посмотреть!

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      Рейтинг: +49

      Eleksel 12 апреля 2016, 05:30

      Не лучше ли обратить внимание на Доменико Берарди?

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 12 апреля 2016, 03:23

      Я уж думал КВНщица в футболисты подалась))))

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