Ван Стее просматривал Бернардески и Сапонару

В первой статье было что он там просматривает Калинича,Иличича и Зелински,сейчас уже он там просматривал Сапонару и Бернардески. Админы,вы бы вообще ничего не писали или брали из достоверных источников, а то метаются от утки к утки, а на деле хрень какая то получается. Может мужик просто поехал матч посмотреть!
Стала известна цель визита спортивного директора «Зенита» Хенка ван Стее на матч 32-го тура Серии А между «Эмполи» и «Фиорентиной» (2:0).
Сообщается, что ван Стее посетил игру, чтобы понаблюдать за действиями нападающего «Фиорентины» Федерико Бернардески и полузащитника «Эмполи» Риккардо Сапонары. По информации источника, «Зенит» заинтересован в этих игроках.
В нынешнем сезоне Бернардески сыграл за свой клуб 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативных передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Что касается Сапонары, то в 28 встречах сезона он отметился пятью мячами и восемью результативными передачами. Его стоимость также составляет 15 миллионов евро.