Присутствие ван Стее на матче «Фиорентины» не связано с поисками нового тренера для «Зенита»

Посещение матча 32-го тура Серии А «Эмполи» – «Фиорентина» спортивным директором «Зенита» Хенком ван Стее не связано с наставником «фиалок» Паулу Соузой. Напомним, по информации СМИ голландец прибыл на игру с целью оценить качество работы португальского специалиста, который является кандидатом на пост главного тренера петербургского клуба.

Отмечается, что в обязанности спортивного директора не входит поиск главного тренера, тем не менее, в связи с работой ван Стее нередко приходится бывать на играх разных европейских чемпионатов.

Напомним, нынешний наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш покинет клуб ближайшим летом, а Соуза является одним из его возможных сменщиков. Также одним из претендентов на пост главного тренера сине-бело-голубых называется рулевой «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини.