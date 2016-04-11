Булыкин: «Вопрос с работой в «Динамо» должен решиться к концу недели»

Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что вопрос с его работой в стане бело-голубых решится к концу текущей недели. По словам футболиста, в настоящее время продолжаются переговоры с руководством столичного клуба.

«Пока все в стадии переговоров. Что в итоге решится, неизвестно. Думаю, окончательно все станет понятно к концу недели», – сказал Булыкин.

Напомним, что решении о завершении карьеры нападающий принял в конце марта, немногим позднее заявив, что хотел бы попробовать себя в «Динамо» в качестве тренера.