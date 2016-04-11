Йиранек: «Пригласили в «Томь» священника, так как чувствуем, что нам что-то мешает нормально играть»

Защитник «Томи» Мартин Йиранек заявил, что команда прилагает все усилия для выхода в Премьер-лигу. Игрок признался, что руководство клуба даже пошло на необычный шаг – приглашение священника, – так как команде что-то мешает показывать нормальную игру и забивать голы.

«Конечно, наши результаты на данный момент никого не устраивают, потому что у всех в головах только одно – выйти в Премьер-лигу. Поэтому все тогда расстроились, но впереди еще восемь туров, наше отставание от главного конкурента всего одно очко. Все еще может поменяться, и мы будем делать все возможное, чтобы напрямую выйти в Премьер-лигу.

Мы специально пригласили священника, так как есть ощущение – что-то мешает нам нормально играть и забивать. Если помните, в первом круге все было по-другому: мы переламывали ход матча, забивали нужные голы. Сейчас ситуация иная. Конечно, мы и на тренировках много работаем над исправлением каких-то ошибок, полагаемся, прежде всего, на себя, но и приглашение священника, думаю, тоже должно помочь. Надеемся, что уже в завтрашнем матче удача будет на нашей стороне.

Недовольство болельщиков игрой команды? Я могу за всех ребят уверенно сказать, что у нас нет равнодушных в команде. У каждого есть свои спортивные устремления, задачи и мечты. И у каждого есть большое желание попасть в Премьер-лигу.

Финансовые стимулы? Конечно, не без этого. У нас материальные стимулы напрямую связаны с выполнением главной задачи. Но главное, что у каждого есть амбиции и самоуважение. Я не думаю, что у футболистов может быть пределом мечтаний первая лига – все хотят наверх», – сказал Йиранек.