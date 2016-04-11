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  • Де Зеув: «В числе моих покупателей – Смолов, Паршивлюк и Ребров, а Лопырева – постоянный клиент»

Де Зеув: «В числе моих покупателей – Смолов, Паршивлюк и Ребров, а Лопырева – постоянный клиент»

11 апреля 2016, 14:51
3

Экс-полузащитник «Спартака» Деми де Зеув поведал о нынешнем бизнесе и назвал более частых покупателей своих товаров.

«Вот эти часы, черный Rolex. Идентичные на прошлой неделе у меня купил Федор Смолов. Мы заказываем их у производителя, делаем рестайлинг от нашей компании и перепродаем. Смолов заплатил 15 тысяч евро. Для некоторых русских игроков это небольшие деньги.

Сколько денег нужно, чтобы начать такой бизнес? Сначала я придумал бренд. Хотелось что-нибудь емкое и относящееся к футболу. «Bal» – «мяч» по-голландски. «R» в конце – для созвучия с «footballer». В итоге сошлись на «balr.». Затем мы объединились с двумя партнерами, скинули в общий банк 300 тыс. евро и делали футболки с принтами. На спины черных или белых маек печатали фамилию легенд футбола и номер – их год рождения. Самый главный спор был, за сколько продавать. Мы сомневались между 20-ю и 75-ю евро. Выбрали дорогой вариант и выиграли.

Кто из россиян приносит больше всего переходов и заказов? Бывшая жена Смолова – Лопырева. У нее весь набор: часы, майки, рюкзаки. Виктория – посол чемпионата мира, здорово, что она покупает наши вещи. Российские игроки постоянно делают заказы. Смолова я уже назвал, еще Паршивлюк, Ребров, другие спартаковцы, игроки московского «Динамо» и остальных клубов», – сказал де Зеув.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Смолов Федор Де Зеув Деми Паршивлюк Сергей
Комментарии (3)
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luke-c1
1460376427
Я сначала подумал, что он себя им продавал)
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андрей андреев
1460394493
Опять траву курил?
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