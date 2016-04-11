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  • Начальник молодежки «Анжи»: «Каждый молодой игрок, попадавший в основу, оставлял себе только 35% от премиальных»

Начальник молодежки «Анжи»: «Каждый молодой игрок, попадавший в основу, оставлял себе только 35% от премиальных»

11 апреля 2016, 13:18
1

Начальник молодежной команды «Анжи» Гамаль Османов отреагировал на высказывание экс-полузащитника махачкалинского клуба Шарифа Мухаммада от том, что он был вынужден отдавать 70% от заработанных премиальных тренеру команды.

Правда, что часть премиальных, которые получали игроки молодежки, попадавшие в заявку на матчи основы в 2011-2012 годах, отдавали вам для распределения между другими футболистами молодежной команды?

– Да, это факт. Мы заранее обговорили этот момент. Футболисты, руководство клуба были в курсе. Зарплаты-то в молодежке небольшие. Деньги отдавал не только Шариф, но и другие.

Какую часть премиальный игрок отдавал на нужды молодежной команды?

– По-разному. Если попадали на ничью – сумма одна. В случае победы – другая. Примерно 35 процентов себе оставляли. Остальное раздавали футболистам молодежки.

Говорят, что получалось 7 тысяч рублей на человека. Порядок цифр такой, в районе 10 тысяч рублей?

– Иногда и 20 выходило. Но точно сейчас сказать не могу, много времени прошло.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Анжи Мухаммад Шариф
Комментарии (1)
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ил бади
1460395676
за миллионы евро покупать игроков (это,о жирков и тд.) и платить нечем молодежке? бред . беспонтовая отмазка!
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