Начальник молодежки «Анжи»: «Каждый молодой игрок, попадавший в основу, оставлял себе только 35% от премиальных»

Начальник молодежной команды «Анжи» Гамаль Османов отреагировал на высказывание экс-полузащитника махачкалинского клуба Шарифа Мухаммада от том, что он был вынужден отдавать 70% от заработанных премиальных тренеру команды.

– Правда, что часть премиальных, которые получали игроки молодежки, попадавшие в заявку на матчи основы в 2011-2012-м годах, отдавали вам для распределения между другими футболистами молодежной команды?

– Да, это факт. Мы заранее обговорили этот момент. Футболисты, руководство клуба были в курсе. Зарплаты-то в молодежке небольшие. Деньги отдавал не только Шариф, но и другие.

– Какую часть премиальный игрок отдавал на нужды молодежной команды?

– По-разному. Если попадали на ничью – сумма одна. В случае победы – другая. Примерно 35 процентов себе оставляли. Остальное раздавали футболистам молодежки.

– Говорят, что получалось 7 тысяч рублей на человека. Порядок цифр такой, в районе 10 тысяч рублей?

– Иногда и 20 выходило. Но точно сейчас сказать не могу, много времени прошло.