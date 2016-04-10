Газзаев: «Дзюбе иногда стоит следить за своими словами»

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение по поводу слов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о результате матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА – «Мордовия» (7:1). По мнению специалиста, игроку сине-бело-голубых не помешает иногда быть более корректным в своих комментариях.

Напомним, форвард назвал тот поединок посмешищем, отметив, что саранская команда на удивление легко давала армейцам поражать свои ворота.

«Слова Дзюбы? Глупость это. 5:0 к 27-й минуте – показатель мощи и силы ЦСКА. Я думаю, Артем просто пошутил, а шутка оказалась не такая уж удачная… Надо ему иногда и следить за своими словами», – сказал Газзаев.