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Газзаев: «Дзюбе иногда стоит следить за своими словами»

10 апреля 2016, 23:14
6

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал мнение по поводу слов нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о результате матча 23-го тура РФПЛ ЦСКА – «Мордовия» (7:1). По мнению специалиста, игроку сине-бело-голубых не помешает иногда быть более корректным в своих комментариях.

Напомним, форвард назвал тот поединок посмешищем, отметив, что саранская команда на удивление легко давала армейцам поражать свои ворота.

«Слова Дзюбы? Глупость это. 5:0 к 27-й минуте – показатель мощи и силы ЦСКА. Я думаю, Артем просто пошутил, а шутка оказалась не такая уж удачная… Надо ему иногда и следить за своими словами», – сказал Газзаев.

Источник: «Матч ТВ»
Зенит ЦСКА Мордовия Дзюба Артем Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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slavа0508
1460326579
Дзюба балобол стал каждый день что то выкидывает,
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Диктор
1460346609
А лучше вообще молчать...........
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15426378s
1460352825
молодой, несдержанный, все придет с годами.
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Psih86
1460358120
Дзюба это спартаковский балабол,воспитание ноль-просто гопник....а чему вообще удивляться если сам спартак в жоп. ковыряется уже 20 лет,какое может там быть воспитание!!
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narkozanos
1460375928
Какой конской мощи,в Питере по губам надавали им,обещали разогнать и они наверное всполошились от страха и обыграли на рандоме
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