Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Воронин: «Динамо» не ошиблось, пригласив Погребняка»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин поделился мнением об игре форварда бело-голубых Павла Погребняка. Отметим, что в нынешнем сезоне Погребняк провел за москвичей в РФПЛ 14 матчей, в которых забил один гол.

    «Я не считаю, что клуб ошибся, пригласив Павла. Он во всех командах, где играл, забивал. В «Динамо» не все зависит от него. Если у всей команды большие проблемы в игре, не стоит все валить только на одного нападающего. Если бы Погребняк забивал, не уверен, что была бы другая игра. Все равно бело-голубые много пропускают, молодежь еще не обтерлась в Премьер-лиге. Будет тяжело. К тому же «Динамо» еще везет», – сказал Воронин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2016 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11