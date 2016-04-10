Скрипченко: «После перерыва стали открываться, за что «Краснодар» нас и наказал»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал унизительное поражение своей команды во встрече 23-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:6).

«Ключевым моментом игры стал второй пропущенный гол. Пропустили после детской ошибки. Выйдя на поле после перерыва стали открываться, за что были наказаны.

Такой результат случается, когда одна команда ловит кураж, а вторая не знает, что делает. «Уралу» нужно стойко перенести это поражение и двигаться дальше», – сказал Скрипченко.