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    Мутко: «Письмо болельщиков «Спартака» по поводу цен на билеты на матч с «Зенитом» я принял во внимание»

    Министр спорта РФ и глава РФС Виталий Мутко сообщил, что принял во внимание письмо обращенное к нему объединением болельщиков московского «Спартака» «Фратрия». Напомним, что фанаты красно-белых оказались недовольны высокими ценами на билеты на встречу 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» и подготовили по этому поводу обращения в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС России.

    «Я действительно получил письмо от болельщиков «Спартака» и принял его во внимание», – заявил Мутко.

    Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский».

    Источник: ТАСС

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    10.04.2016 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 апреля 2016, 17:01

      А почём?

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