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    Сафонов: «Терек» активно лезет в зону еврокубков, поэтому в матче с «Уфой» должен обойтись без осечки»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что в предстоящей игре 23-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Тереком» успех со счетом 2:1 будут праздновать грозненцы.

    «Грозненцы активно лезут в зону еврокубков, могут зацепиться и за медали чемпионата России. Подопечные Рашида Рахимова постараются обойтись в Уфе без осечки», – отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.04.2016 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 10 апреля 2016, 13:30

      Да, потенциал у Терека очень высок и вы правы абсолютно! Кроме того и календарь оставшихся игр благоприятный.

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