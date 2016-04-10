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  • Михайлович: «Результат меня злит, ведь мы не заслужили поражение»

Михайлович: «Результат меня злит, ведь мы не заслужили поражение»

10 апреля 2016, 00:38
1

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович оценил исход матча 32-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:2).

«Меня злит этот результат, ведь мы не заслужили поражения в этом матче. Я не мог бы требовать от своих парней большего в плане игры.

Конечно, у «Милана» есть свои недостатки, но на протяжении этого сезона нам по-настоящему не везло.

Сегодня на кону стояли не только три очка, но также и наши гордость и честь. Мы не хотели снова потерять лицо. Мы можем играть против таких команд, как «Ювентус» с высоко поднятой головой.

После игры я говорил с Аллегри, и он сказал, что игра должна была закончиться вничью», – сказал Михайлович.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Милан Ювентус Михайлович Синиша
Комментарии (1)
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1bear
1460239054
Согласен-ничья должна была быть,тем более- я ставил на ничью
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