Рыжиков: «Мне «Динамо» понравилось»

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал победу в матче 23-го тура РФПЛ против «Динамо» (4:1).

«Впечатления хорошие, главное – победа. Как сказал Марко Девич: «Как будто что-то выиграли». Нужна была эта победа, и мы ее добились. Так что теперь спокойно, вдумчиво можно готовиться к «Уралу».

Мне, если честно, «Динамо» понравилось. Но не в обиду им, мы какие-то легкие голы забивали. Или, может, наоборот, наши ребята здорово сыграли.

Почему прошлом матче уступили 0:1, а сегодня выиграли 4:1? Такая тактика была, ведь с «Локомотивом» мы играли от обороны, а здесь Саныч попросил прессинговать их сразу, чтобы они били вперед, что и получалось. Главное было не проиграть подбор – то, что мы сделали. Два быстрых гола тоже сыграли свою роль», – сказал Рыжиков.