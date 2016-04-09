Пеллегрини: «Нам была нужна победа, и мы выиграли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал результат матча 33-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:1).

«По разным причинам мы сделали некоторые перемены в составе. Нам была нужна победа, и мы выиграли – это самое главное.

Мы предпочитаем смотреть вперед, а не назад, и всегда стараемся быть настолько высоко в таблице, насколько это возможно.

Я впечатлен тем, как Насри провел на поле весь матч, не играв до этого много месяцев. Он очень важный для нас футболист», – сказал Пеллегрини.