Билич: «Мы должны быть даже не четвертыми, а третьими»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич после матча 33-го тура АПЛ против «Арсенала» выразил мнение, что его команда должна занимать более высокую позицию.

«Основываясь на наших выступлениях, я думаю, что должны быть даже не четвертыми в таблице, а третьими.

Я не могу быть объективным, когда речь идет о «Вест Хэме» и решениях судей, но стараюсь. Факт состоит в том, что, говоря о судействе на протяжении пяти недель подряд, я начинаю принимать это слишком близко к сердцу. Поэтому я не буду в этот раз обсуждать работу арбитров», – сказал Билич.