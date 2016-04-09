Билич: «Мало кто способен делать то, что делает Кэрролл»

Главный тренер «Вест Хэма» Славе Билич прокомментировал игру своих подопечных в матче 33-го тура АПЛ против «Арсенала» (3:3). Все три гола «Вест Хэма» забил Энди Кэрролл.

«Я горжусь своей командой, которая сумела вернуться в игру перед перерывом и играла лучше соперника во втором тайме.

Сейчас Энди здоров, и мы надеемся, что он и дальше будет оставаться здоровым. Мало игроков, способных делать то, что он делает.

Я гожусь нашей игрой в целом. Мы показали зрелищный футбол. Единственное, что меня расстраивает, это результат», – сказал Билич.