Муса: «Ассистировать партнерам мне доставляет не меньшее удовольствие, чем забивать голы»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса подвел итоги матча 23-го тура РФПЛ против «Мордовии» (7:1).

– Матч сложился для нас легко. 5:0 к 30-й минуте – ну разве не сказка?

– На последних минутах вы могли легко забить еще, но решили поделиться с мячом с Широковым...

– Отдавать голевые передачи мне доставляет не меньшее удовольствие, чем забивать самому. К сожалению, в том моменте не получилось отличиться. Не беда.

– Матч был перенесен на более ранее время из-за хоккейного финала, в котором участвует ЦСКА. В курсе этого?

– Нет, не слышал этого. Но я хоккей люблю. Так что сейчас поеду и посмотрю матч со своей семьей.