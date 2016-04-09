«Челси» готов приобрести Игуаина за 60 миллионов

«Челси», который ищет усиление в атакующую линию в связи с возможным уходом Диего Косты, обратился к «Наполи» с предложением о покупке нападающего Гонсало Игуаина за 60 миллионов евро. Отмечается, что инициатором этого стал будущий главный тренер синих Антонио Конте

Неаполитанцы, в свою очередь, не планируют расставаться с аргентинцем менее чем за 94 миллиона, то есть, ту сумму, которая прописана в контракте игрока в качестве отступных.

В нынешней Серии А Игуаин принял участие в 31-м матче и забил 30 мячей.